Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) arbejder for at hente en afdeling af FGU til Furesø og ikke mindst Egeskolen og Filmstationen.

Send til din ven. X Artiklen: Furesø vil lægge billet ind på FGU-afdeling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesø vil lægge billet ind på FGU-afdeling

Furesø - 26. april 2018 kl. 15:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For ikke så lang tid siden forsøgte Furesø Kommune at starte en ungdomsuddannelse med base på Bybækskolen i Farum. Projektet blev skrinlagt på grund af ringe interesse fra de unge selv. Nu er der opstået en ny mulighed for at få en ungdomsuddannelse til kommunen.

Netop i denne tid forhandler de nordsjællandske borgmestre om placeringen af de såkaldte FGU-afdelinger. FGU står for Forberedende Grunduddannelse og har fokus på unge menneskers vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

Hovedafdelingerne er forhandlet på plads. De placeres i Halsnæs og Hillerød Kommuner. Nu arbejdes der videre på borgmesterniveau omkring placeringen af underafdelinger. I den forbindelse har Furesø Kommune meldt sig på banen.

- Vi håber fortsat, at vi kan få de tilstødende kommuner til at se mulighederne i at placere en afdeling i Furesø, siger Henrik Poulsen (S) formand for udvalget for skole og ungdomsuddannelser.

Furesø Kommunes udfordring er, at man mangler en produktionsskole som base, men Henrik Poulsen har en ide.

- Det kunne være en mulighed med Egeskolen som udgangspunkt for et produktionsmiljø omkring Filmstationen, fortæller Henrik Poulsen.

Han understreger, at Furesø Kommune ikke har en aftale med Filmstationen på plads. Filmstationen arbejder sideløbende med planer om en erhvervsuddannelse indenfor filmbranchen. Måske kan enderne nå sammen.

Hvis det ikke lykkes, har Henrik Poulsen andre klare prioriteter.

- For os er det vigtigste, at de 40 til 50 elever i Furesø Kommune kan finde sig tilrette i et FGU-miljø, forklarer Henrik Poulsen.