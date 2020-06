Foto: Annemette Jensen

Furesø stormer frem i måling

Furesø - 23. juni 2020

Furesø Kommune stormer frem på Dansk Byggeris årlige undersøgelse om erhvervs- og byggevenlige kommuner. Kommunen går 20 pladser frem ligesom sidste år og er på tre år gået fra plads 69 til 29. Kortere sagsbehandlingstider og en effektiv beskæftigelsesindsats giver det største bidrag til fremgangen.-

- Jeg glæder mig over, at Furesøs indsatser på erhvervs- og beskæftigelsesområdet ikke mindst det gode samarbejde med vores to erhvervsforeninger begynder at kunne ses i Dansk Byggeris måling. Vores ledige kommer hurtigt i job på grund af nært samarbejde med vores lokale virksomheder og et godt understøttende arbejde i Jobcentret. Det ser vi bl.a. med Tirsdagsrekrutteringerne, hvor Jobcentret matcher ledige med de virksomheder, der kommer, siger Hasan Yilmaz (S), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv i Furesø Kommune.

Formand for Furesø INDUSTRI, Mogens Brusgaard, peger på, at de kortere sagsbehandlingstider og Comdia-portalen er en del af grunden for den bedre placering.

- Vores medlemmer kan tydeligt mærke, at sagsbehandlingstiden på fx byggesager er blevet væsentligt kortere. Den nye Comdia-portal betyder også, at det er blevet lettere for vores lokale virksomheder at byde på opgaver. Jeg ved også, at vores virksomheder er glade for skole-erhvervssamarbejdet, både vores årlige skoleelever, der er i praktik samt samarbejdet i Fremtidsværkstedet. De unge har et andet perspektiv på tingene. Det er meget forfriskende, siger Mogens Brusgaard.