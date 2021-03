Furesø søger borgere, der vil ændre klimaadfærd

Familierne vil komme til at indgå i et netværk med rådgivere og vejledere, som under hele projektet vil hjælpe med at svare på spørgsmål og give rådgivning.

"Vi har alle et ansvar for at nedbringe vores CO2-udledning og begynde at leve mere bæredygtigt. Med de kommende klimafamilier bliver det illustreret for os alle, hvad vi kan gøre - og hvad det betyder for klimaet, når vi laver ændringer i hverdagen," udtaler formand for udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Lene Munch-Petersen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.