Furesø satser på grøn omstilling hos borgere og virksomheder

Furesø - 21. marts 2021 kl. 06:28 Kontakt redaktionen

Miljø Furesø Kommune er i fuld gang med at inddrage borgere og virksomheder i den grønne omstilling. Furesø har siden 2008 opnået en CO2-reduktion på 56 procent og en omstilling til 80 procent økologi i de kommunale køkkener.

"Vi står på et rigtig solidt erfaringsgrundlag", konstaterer Lene Munch-Petersen (A), der som formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling netop har været med til at vedtage det fremtidige sigte for den kommunale indsats for den grønne omstilling.

"Som virksomhed har Furesø Kommune med konkrete handlinger skabt opsigtsvækkende, målbare effekter og vist, at den grønne omstilling er mulig. Det er et rigtig godt afsæt for de kommende års indsatser. Vi har i byrådet lagt os fast på konkrete mål for kommunens udvikling frem mod 2030, og her er det vigtigt, at vi som kommune kan understøtte alle borgere og virksomheder i at reducere klimabelastningen i hverdagen," siger hun.

En række grønne foreninger har i løbet af 2019 og 2020 arbejdet tæt sammen med kommunen om lokale indsatser og projekter, der bidrager til den grønne omstilling. Det er lykkedes over al forventning.

"Jeg har talt med mange borgere ved de grønne arrangementer, vi har holdt i Furesø, og jeg er virkelig imponeret over, hvor mange borgere der er i gang med at ændre vaner. Folk bruger ikke længere sprøjtegifte, de cykler mere, spiser flere grøntsager, spiser mindre kød, reducerer forbruget af plastik og affaldssorterer meget mere. Små og store indsatser, der er helt nødvendige for, at vi som samfund kommer i mål med den grønne omstilling," fortæller Lene Munch-Petersen og tilføjer, at de mange idéer og initiativerne nu skal ud til borgere og virksomheder i stor skala.

