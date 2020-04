38 Furesøborgere kan se frem til et dansk pas, for nu vil borgmesteren og viceborgmesteren arrangere en Grundlovsceremoni uden håndtryk, når loven om håndtryk suspenderes af Folketinget. Arkivfoto Foto: Kristian Kirk Mailand; Maimento

Send til din ven. X Artiklen: Furesø planlægger grundlovsceremoni uden håndtryk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesø planlægger grundlovsceremoni uden håndtryk

Furesø - 29. april 2020 kl. 09:39 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den besværlige, men lovbestemte regel om håndtryk ved Grundlovsceremonier for nye statsborgere ser ud til at blive midlertidigt suspenderet i forbindelse med Corona-krisen. Det får Furesø Kommune til at planlægge en ceremoni.

- Vi er glade for, at Folketinget lægger op til, at vi langt om længe kan afholde en ceremoni for vores kommende statsborgere. Først blev ceremonierne forsinket af et folketingsvalg, siden af coronaudbruddet. Det er en fornuftig og pragmatisk løsning, der nu lægges op til, så corona-krisen ikke sætter en stopper for, at nye statsborgere kan får deres statsborgerskabsbevis, lyder det fra borgmester Ole Bondo Christensen (S) og viceborgmester Lars Carstensen (K) i en fælles udtalelse.

Det Radikale Venstres byrådsmedlem Tine Hessner modtager den melding med stor glæde.

- Radikale Venstre ser med tilfredshed, at de kommende statsborgere i Furesø snart kan se frem til deres officielle statsborgerskab. Det er statsborgerskabet og ikke ceremonien, der er vigtig i disse coronatider, siger Tine Hessner, som dog undrer sig over, at borgmesteren og viceborgmesteren kommer med en melding allerede inden byrådet behandler emnet på onsdagens byrådsmøde.

Det Radikale Venstre har arbejdet på de indre linjer for at overbevise de andre partier om, at der skulle arrangeres grundlovsceremonier, når loven om håndtryk blev suspenderet. Tine Hessner har masser af ideer.

- Det kan måske være udendørs - ligesom vi gør med vielser nu - og det skal selvfølgelig være med social distance, mm. Alle sundhedsmæssige retningslinier skal overholdes. Jeg kan sagtens se for mig, at man feks. mødes ved Valdemarsstenen ved Furesøbad og modtage sit statsborgerskab - det kunne feks. være 5. juni - grundlovsdag - eller 15. juni - Valdemarsdag. Der kan endda være lidt musik til om man vil, og man møder ind til en bestemt tid.Det er sundhedsmæssigt forsvarligt - og det er på tide. Borgerne har ventet i mere end et år på et statsborgerskab, som kun mangler det officielle dokumentation. Alle krav og prøver og opholdskrav er opfyldt for længst, fortæller Tine Hessner, som har stillet forslag i juni 2019 og januar 2020 blot for at blive stemt ned, men nu er krigslykken åbenbart vendt.

Furesø Kommune skrev i forrige uge til de ansøgere i Furesø Kommune, der er omfattet af Folketingets vedtagelse fra december 2019 om statsborgerskab. Kun en ceremoni, afholder dem fra at få det rødbedefarvede pas. Furesø Kommune havde planlagt en ceremoni for dem i marts 2020. Men coronaudbruddet betød, at sundhedsmyndighederne anbefalede, at kommunerne udskød ceremonierne. Anbefalingen gælder foreløbigt frem til den 10. maj.

Furesø Kommune har bedt ansøgerne til statsborgerskab melde tilbage, hvis de har individuelle og tungtvejende årsager til ikke at kunne vente på en ceremoni.

Ellers planlægger Furesø Kommune at afholde en større ceremoni, når Folketinget som forventet vedtager, at håndtryk midlertidigt ikke er et krav for at få statsborgerskab, og grundlovsceremonien dermed kan afholdes i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.