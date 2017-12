Furesø-piger klar til Østligaen

- Lige præcis i denne sæson var målet ikke at komme i ligaen, for den er usandsynligt stærk i Østdanmark. Nu er målet at få noget erfaring og nogle store oplevelser. For det er noget andet at spille ude mod GOG end Amager, siger træner Kimmi Thomassen.

At det overhovedet er kommet så vidt, skyldtes ikke mindst et mindre mirakel i den næstsidste kamp i tirsdags. Her var Furesø nede med syv mål, da der resterede et kvarter af kampen. En scoring otte sekunder før tid sikrede dog Furesø sejren over rivalerne fra Rødovre. Dermed skulle søndagens kamp i Farum vindes for at sikre førstepladsen. Den kamp blev afgjort på tre minutter, da Furesø bragte sig foran med 9-1 over Amager, og samlet vandt med 32-24.