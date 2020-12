I kølvandet på udarbejdelsen af en ny fritidspolitik er udvalget for kultur, fritid og idræt klar med en ny søgbar pulje på 200.000 kroner til kulturinitiativer. Formand Tine Hessner (RV)peger på fire fokusområder for ansøgningerne. Foto: Mikkel Kjølby

Furesø opretter pulje til kulturinitivativer

Furesø - 01. december 2020 kl. 18:11 Af Mikkel Kjølby

I denne byrådsperiode er der udarbejdet en ny politik for kulturområdet. Den har fået navnet »Vores Furesø« og danne grundlaget for en række handlingsplaner på udvalgte områder som fx. at fastholde piger i idræt, sikre ældre borgere nye former for motionstilbud, gøre kultur og kunst tilgængelig for flere, lade flere prøve kræfter med musikinstrumenter, etablere outdoor-fællesskaber i naturen osv..

Nu har udvalget fulgt op den nye politik ved at oprette en ny pulje på 200.000 kroner, som kan søges til nye aktiviteter på området. Der er ansøgningsfrist en gang årligt, og der kan søges om 25.000 kroner. Ansøgningsfristen er den 1. februar.

- Ideén til puljen opstod i forbindelse med udviklingen af politikken #VoresFuresø i 2018/2019. Ideén kom både fra borgerinddragelsesaktiviteter der viste stor rigdom ift ideer om feks. outdooraktiviteter, vinkling af aktiviteter til særlige målgrupper, samtænkning af feks. idræt, musik og spejderi og meget andet. Endvidere har der ved hver budgetforhandling været efterspurgt en søgbar kulturpulje, fortæller udvalgsformand Tine Hessner (RV), som understreger, at alle de i forvejen gode indsatser i foreningslivet fortsat understøttes.

- De tilbagevendende udbud af mange års velafprøvede indsatser i foreningslivet skal værdsættes. De understøttes gennem aktivitetstilskud, workshops målrettet bestyrelser og trænere og frivillige, og et godt samarbejde med Folkeoplysningsudvalget. Den nye søgbare pulje er dog med til at understøtte de nye ideer som vi ved at foreningsbestyrelser og borgere har og som har brug for lidt støtte for at kunne få luft under vingerne, forklarer Tine Hessner.

Puljen er også åben for borgere og andre slags fællesskaber.

- Vi har valgt at både foreninger og borgere udenfor foreningslivet kan søge puljen - det kunne være beboerfællesskaber feks. Vi ved, at foreningsliv tilfører livskvalitet gennem fællesskab, men vi har også eksempler på fællesskaber som er selvorganiserende uden at være foreninger. Dem er puljen også åben for, siger Tine Hessner.

Puljens fokusområder er i direkte forlængelse af de fire indsatsområder: 1) Furesø skal være et godt sted at vokse op; 2) frivillighed og nye aktiviteter; 3) stærke fællesskaber og livskvalitet; samt 4) oplevelser, udsyn og sammenhængskraft.