Furesø om reform: Tyveri ved højlys dag

- For det første rammes vi af, at vi er dygtige til at få borgere i arbejde efter kortere eller længere tids ledighed. Det betyder, at vi nu straffes for en 3 år gammel refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, der ikke havde forudset, at vi ville være så gode til at sikre beskæftigelse i Furesø Kommune. For det andet rammes vi af en helt uforståelig og tendentiøs korrektion fra Danmarks Statistik, som har spurgt et mindre udsnit af udlændinge i Danmark om deres selvrapporterede uddannelsesniveau, herunder i Furesø. Kun 35 pct. af de adspurgte på landsplan har besvaret undersøgelsen, og der er også stor forskel på, hvor mange og hvem der har svaret i den enkelte kommune. Vilkårlige svar, fra en vilkårlig gruppe, som selv har vurderet deres uddannelsesniveau. Som med alle os andre, kommer man ind i mellem til at lægge lidt til, når man skal selvvurdere egne kompetencer her. En tandlægeuddannelse fra et tredjeverdensland er ikke helt det samme som, at den kan anvendes til at praktisere som tandlæge i Danmark. Misforståelser og en meget lille svarprocent kan i værste fald koste Furesø 24 mio.kr. i udligning. Det er helt forrykt. En så stor omlægning må som minimum baseres på et solidt statistisk grundlag. For det tredje rammes vi af, at vi har nogle strukturelle forhold i kommunen, bl.a. fordi vi rent faktisk er en kommune med en god erhvervsstruktur, hvor der er mange arbejdspladser tæt på, hvor borgerne bor. Det er jo glædeligt, men set i sammenhæng med de to andre faktorer får dette en helt skæv incitamentsstruktur for en kommune som Furesø, lyder det i pressemeddelelsen.