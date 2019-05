Send til din ven. X Artiklen: Furesø om anbringelsessag: Vi kan ikke genkende billedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesø om anbringelsessag: Vi kan ikke genkende billedet

Furesø - 18. maj 2019 kl. 13:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med dokumentaren om anbringelsen af 15-årige Cecilie udenfor hjemmet var byrådsmedlem Carsten Svensson (DF) fremme med markant kritik af Furesø Kommunes praksis på området.

Han opfordrede til en omlægning af hele anbringelsesområdet.

- Hvert eneste barn i vores kommune, som er fjernet fra deres hjem, er et udtryk for at systemet svigter. For vi har sat ressourcer af til det. Hvis systemet fungerede, så havde vi 1 til 2 anbringelser årligt. Vi har 73 anbringelser i Furesø Kommune, siger Carsten Svensson og peger direkte på problemets hovedåre.

- Systemet bliver magtfuldkomment, fordi man samler rådgivning og myndighed i en klump. I Furesø er vi nødt til at kigge på Familiehuset. Kulturen skal forandres. Som det er i dag, kan en sagsbehandlers forkerte beslutninger smadre en hel familie. Retsløsheden er total på området, lyder det fra Carsten Svensson.

Furesø Kommune fik tilbudt mulighed for at svare på byrådsmedlemmets kritik inden artiklen i torsdagsavisen, men vendte ikke tilbage på den opfordring. Efterfølgende har kommunens presseafdeling sendt følgende respons:

- Vi kan ikke genkende billedet, der bliver tegnet af Furesø Kommunes arbejde på familieområdet. Furesø har haft et markant fald i antallet af anbringelser på 33% fra 2013 til 2019, fordi Furesø bl.a. arbejder med tidlig opsporing og forebyggelse. Furesø har færre tvangsanbringelser end landsgennemsnittet, siger Tine Gram, konstitueret velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

Hun peger på, at Furesø aktuelt har 60 anbragte børn og ikke 73, som Carsten Svensson nævner. Samt, at Ankestyrelsen ikke har omgjort afgørelsen om anbringelsesgrundlaget for Cecilie, der indgår i TV2 Dokumentaren.

- Furesø har stort fokus på at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og såvel Børn og Ungeudvalget, Ankestyrelsen som byretten har stadfæstet, at anbringelsesgrundlaget har været i orden, siger Tine Gram, som ønsker at slå følgende helt fast,

- Når vi i Furesø modtager bekymrende underretninger om børn fra pædagoger, lærere, hospitaler, borgere mm., handler vi øjeblikkeligt. Det har vi en forpligtigelse til. Men vi går langt for at samarbejde med forældre til børn, der udviser tegn på mistrivsel, fordi al forskning og viden på området bekræfter, at det er bedst for barnet. Vi vælger som udgangspunkt familierettede indsatser, som betyder, at vi arbejder med hele familien. Derfor har vi et fald i antallet af anbringelser. Furesø har også færre tvangsanbringelser end landsgennemsnittet. Anbringes et Furesøbarn uden for hjemmet, er det oftest i samarbejde med forældrene. Det gælder i tre ud af fire anbringelsesager. De fleste børn anbringes i familiepleje eller i netværkspleje.