Furesø møder en mur af tavshed

Furesø Kommune har i den seneste tid rettet henvendelse til ministre, ordførere og ledende politikere på Christiansborg for at komme igennem med budskabet om, at kommunen står med særlige udfordringer i forbindelse med de stigende udligningsudgifter samt omlægning af det særlige tilskud til Furesø-gælden.

- Den nye generation af toppolitikere har ikke Farum-sagen under huden. Der er en manglende forståelse for, at Furesø-borgerne står med en ganske særlig udfordring, som de ikke selv har været med til at skabe, siger Steen Vinderslev.