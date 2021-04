Furesø mister centerchef - skal være direktør

- Jeg glæder mig til de mange spændende opgaver i Stevns Kommune og forløse det store potentiale, der er i Stevns samt udmønte visionen for Stevns sammen med den øvrige direktion og i tæt samarbejde med medarbejdere, borgere og erhvervsliv. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, og glæder mig til at lære Stevns rigtigt at kende, fortæller Ellen Hvidt Thelle til Stevns Kommunes hjemmeside.

- Vi får ny kommunaldirektør og direktør inden for ret kort tid, men det er et rigtig godt hold, vi har samlet. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at det nye trekløver i direktionen hurtigt finder fælles fodslaw. Ellen Hvidt Thelle kommer med solid erfaring fra både kommuner og ministerier, og jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Det tegner lyst for Stevns, lyder det fra borgmester Anette Mortensen.