Lars Carpens stod som borgmester i Farum Kommune i spidsen for arbejdet med at sikre Farum Boldklub mulighed for at få tilført kapital og undgå en truende konkurs. Nu opfordrer han Furesø Kommune og Right to Dream til at finde løsninger sammen i den verserende sag.Foto: Allan Nørregaard

Furesø må beskytte investering

FC Nordsjællands ejer, fodboldakademiet Right to Dream, rasler for tiden med sablen og har meldt ud, at man vil flytte akademidelen til Hillerød, hvor der skal opføres et helt nyt anlæg. Dog har man indvilliget i at mødes med Furesø Kommune, som er i gang med lokalplanarbejdet, som skal åbne for bedre forhold ved Farum Park.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her