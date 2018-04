Furesø klar med nødberedskab

- I Furesø Kommune følger vi naturligvis situationen omhyggeligt. I tilfælde af en lockout vil store dele af vores medarbejderstab ikke kunne varetage deres almindelige arbejde. Vi kan ikke levere den nødvendige service og opretholde et tilfredsstillende tilsyn uden vores medarbejdere. Derfor forbereder vi os på en situation, hvor vi er nødt til at lukke skoler, dagtilbud, svømmehaller, idrætshaller mv. i en periode, siger Christine Brochdorf.

- Når vi indgår nødberedskabsaftaler, handler det altså om at sikre, at der ikke opstår fare for borgernes liv og førlighed under en konflikt. Alle livsnødvendige funktioner opretholdes. Til gengæld kan vi ikke gardere os imod, at en konflikt vil kunne mærkes på en lang række ikke-akutte områder, tilføjer hun.