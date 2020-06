Furesø kigger nærmere på almene boliger

- Kommunen har en vigtig opgave i at udvikle de almene boligområder. Næsten en tredejdel af boligerne i Furesø er almene boliger, så vi har naturligvis et medansvar for, at de almene boligområder fortsat er attraktive og trygge steder at bo og med en varieret beboersammensætning. Med det rådgivende udvalg er det min forventning, at vi får en række anbefalinger, som vil medvirke til at gøre Furesøs almene boligområder til endnu bedre steder at leve, siger Egil Hulgaard (K), formand for Udvalget for byudvikling og bolig, som skal modtage det nye udvalgs anbefalinger.