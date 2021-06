Furesø i kontakt med Novo Nordisk om forlængelse af Farum-banen til Hillerød

Furesø Kommunes ønske om at Farumbanen føres videre til Hillerød møder interesse hos Novo Nordisk. Netop her ved Fiskebækbroen er det tanken, at linjen føres ned til Hillerødmotorvejen og fortsætter langs motorvejen helt til lokalbanens spor, som er ført under Hillerødmotorvejens forlængelse. Foto: Allan Nørregaard

Furesø - 10. juni 2021 kl. 10:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Ved siden af kampen for konkrete midler til støjbekæmpelse ved Hillerødmotorvejen støtter et enigt byråd bestræbelserne på at få midler til en undersøgelse af muligheden for en forlængelse af Farum-banen til Hillerød.

I den forbindelse har Furesø Kommune holdt en del møder med interessenter bl.a. Novo Nordisk.

- Vi taler med trafikordførerne fra de forskellige politiske partier om vores ønsker. Det nyeste er, at vi har talt med Novo Nordisk, der udtrykker støtte til forlængelsen af S-toget fra Farum til Hillerød. Vi ved, at de nu gør, hvad de kan, for at fremme projektet. Det glæder os meget, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Ved at forlænge S-toget i Farum til Hillerød forbinder man et område med 160.000 arbejdspladser. Det gælder bl.a. Novo Nordisk's arbejdspladser i Bagsværd og Hillerød. Forlængelsen vil kæde Nordsjælland og Københavns Omegn sammen, fordi det binder to S-togsfingre og S-toget til lokalbaner sammen. Det er et af KKR Hovedstadens 10 VIP-projekter.

Atkins har analyseret potentialet for S-togsforlængelse. Analysen viser, at forlængelsen vil mindske trængslen på Hillerødmotorvejen ved at fjerne op mod 230.000 biler om året, den vil halvere rejsetiden for togrejsende på distancen og føre til 15.000 ekstra påstigere på toget om dagen. Den gennemsnitslige rejsetidsforbedring ved projektet er over 19 minutter.

Den reducerede rejsetid har betydning for Novo Nordisk, som har hovedkvarter i Bagsværd og en stor afdeling i Hillerød.

Novo Nordisk bekræfter, at der har været holdt et møde med Furesø Kommune om en forlængelse af Farum-banen.

- Som stor virksomhed med kontorer, forskning og produktion på mange lokationer i Danmark har Novo Nordisk interesse i en god infrastruktur, så vores medarbejdere har let adgang til og fra arbejdspladserne, siger Charlotte Zarp-Andersson, Associate Director, Media Relations i Novo Nordisk og fortsætter: - Vi har været i telefonisk kontakt med kommunen, hvor infrastruktur blev drøftet, som vi også gør det med andre kommuner, hvor vi har vores faciliteter. Som tidligere nævnt har Novo Nordisk naturligvis en interesse i en velfungerende infrastruktur, så vores medarbejdere har let adgang til og fra de forskellige arbejdspladser. I de aktuelle politiske forhandlinger om infrastruktur er vores første prioritet dog en motorvej til vores produktionsenhed i Kalundborg, hvor vi beskæftiger over 3000 medarbejdere og producerer over halvdelen af verdens insulin,

Furesø har i forbindelse med infrastrukturforhandlinger på Christiansborg fremsat ønske om 20 mio. kr. til en forundersøgelse af en forlængelse af Farum-S-banen.