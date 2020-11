Ikke mindst i en coronatid har satsning på kultur- idræts- og fritidstilbud i Furesø Kommune vist sit værd. Pressefoto Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Furesø i førertrøjen som kulturkommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesø i førertrøjen som kulturkommune

På førstepladsen i Danske Kommuners opgørelse foran Roskilde og Hørsholm

Furesø - 19. november 2020 kl. 09:03 Kontakt redaktionen

skulderklap Furesø snupper førertrøjen i Nyhedsmagasinet Danske Kommuners kortlægning af kultur-, idræt- og fritidstilbud og borgernes brug af dem.

Kortlægningen sammenstiller kommunens udgifter til området og borgernes brug af de kommunale kultur- og fritidstilbud. Og her ligger Furesø på en solid førsteplads med et stort spring ned til nr. to på listen, Roskilde, mens Hørsholm tager tredjepladsen.

Til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner fortæller formand for kultur-, idræts- og fritidsudvalget Tine Hessner, at kultur- og idrætsområdet har haft svære kår under corona-pandemiens nedlukning i foråret. Men samtidig, at man det sidste halve år er blevet mindet om, hvor stor betydning kultur- og fritidsaktiviteter har for et lokalsamfund:

"Jeg mener, corona-pandemien har vist, at vi måske troede, kulturen var flødeskum, men at det i virkeligheden er bunden i lagkagen. Der har været store afsavn, og her har kulturen virkelig vist sit værd," pointerer Tine Hessner.

jesl