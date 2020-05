Furesø gør klar til plejehjemsbesøg

- Hver aften kan man se i fjernsynet, at pårørende har fået mulighed for at besøge deres kære på plejehjem i andre kommuner, men i Furesø er der ingen mulighed for at besøge sin ægtefælle. Nu er det to måneder siden, siger Toni Strøbech.

- Vi gør klar til det. Der er indkøbt telte, og de er sat op. Der er ved at blive lavet planer for, hvordan det kan fungere. Vi vil gerne have tydelige retningslinjer. Det er en udsat gruppe, så vi vil gerne gøre det på en forsvarlig måde, men vi er helt på linje med, at beboerne og de pårørende savner hinanden så meget, at der er et behov for at se hinanden, lyder det fra Matilde Powers.