Matilde Powers sender Furesø Kommune i nødberedskab på sundheds og socialområdet. Foto: Allan Nørregaard

Furesø går i nødberedskab på sundhedsområdet

Furesø - 19. marts 2020 kl. 12:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø Kommune etablerer nødberedskab i hjemme- og sygeplejen, på genoptræningscentret, rehabiliteringscenteret samt på plejecentrene.

- Nødberedskab betyder, at kommunen lukker ned for ydelser, der ikke er absolut nødvendige. I forhold til plejecentrene betyder det især færre fællesaktiviteter. I hjemmeplejen betyder det flere telefonbesøg i stedet for fysiske besøg samt at nogle borgere kan få medicindoseringer til flere dage end sædvanligt. Alle borgere, der bliver berørt bliver kontaktet telefonisk. Og ændringerne sker altid efter en individuel vurdering, da borgernes behov kan være meget forskellige. Det er vigtigt at understrege, at borgere, der har brug for personlig pleje og hjælpemidler fortsat kan ringe og skrive til visitationen, hvor der er fuld bemanding, siger Matilde Powers (S), formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

De to sygeplejeklinikker i Furesø bliver også lukket i en periode på grund af risikoen for at sprede coronasmitten. Borgere, der plejer at komme i sygeplejeklinikken, får i stedet besøg i hjemme og er blevet ringet op om dette.

Væresteder og aktivitetstilbud lukket, men der er kontakt til alle borgere

På socialområdet er der lukket ned for alle fysiske borgeraktiviteter, og derfor er væresteder og dagsaktivitetstilbud lukkede. Alle borgere har dog telefonisk kontakt til en støttekontaktperson, og støttebehovet afklares med den enkelte borger. I de tilfælde, hvor der er behov for at være fysisk sammen med borgerne, følges alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Borgere, der er i tvivl om, hvor de skal henvende sig, kan læse mere på kommunens hjemmeside furesoe.dk/corona.

Borgere, hvor manglende genoptræning og rehabilitering kan skade deres funktionsevne uopretteligt, vil fortsætte deres behandling. Igangværende behandlingsforløb, hvor en udsættelse vil forværre borgerens tilstand eller føre til tab af funktionsevner vil også fortsat modtage behandling. Nogle vil blive ringet op af deres fysioterapeut eller ergoterapeut og få råd om, hvordan de kan træne derhjemme. Alle borgere, der er i kontakt med Genoptræningscentret og Rehabiliteringscentret er blevet kontaktet pr. telefon og har fået besked om deres træningsstatus de kommende 14 dage. Dette er blevet mødt af forståelse, da flere borgere har været bekymret for at blive smittet med corona.

På Rehabiliteringscentret er der blevet gjort ekstra senge klar til at tage godt imod borgere, der udskrives fra hospitalet tidligere end normalt, fordi hospitalerne skal være klar til at håndtere behandlingskrævende corona-smittede.

- Vi skal passe på hinanden i den her tid, og vi skal passe på vores mest udsatte borgere. Jeg er blevet kontaktet af flere af vores medarbejdere, der fortæller, at de er klar til at løfte den opgave, der kommer, og det gør mig bare så tryg og stolt. De social- og sundhedsfaglige medarbejdere er vores allervigtigste grundsten i den krise, vi går i møde. Jeg er super taknemmelig for den indsats og det gåpåmod, vores medarbejdere og ledere her i Furesø viser lige nu, siger Matilde Powers.

