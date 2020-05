Furesø Kommune gik fra minust 7 til plus 7 plus 10,6 mio. kr. i fasen fra S-regeringens oplæg til den endelige udligningsaftale.

Furesø går fra minus til plus-plus

Furesø - 05. maj 2020 kl. 11:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø er gået fra minus 7 mio. kr. årligt til plus 7 mio kr. årligt i processen fra S-regeringens oplæg til udligningsreformen frem til Statsminister Mette Frederiksen præsenterede aftalen om en udligningsreform. Og får endda ekstra tilskud på 10,6 mio kr. fra finansieringstilskuddet til trængte kommuner.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) glæder sig på kommunens vegne.

- Med forbehold for, at vi ikke har nået at studere detaljerne i udligningsaftalen, vil jeg sige, at det er en rigtig positivt melding, at Furesø Kommune går fra minus 7-8 millioner til plus 7 millioner kr. i den aftale, der nu ligger. Hertil kommer, at finansieringstilskuddet bliver permanent - hvorigennem Furesø får ca. 10,6 mio. kr., siger Ole Bondo Christensen.

Venstres gruppeformand Gustav Juul roser det lokale folketingsmedlem Sophie Løhde (V) for en kæmpe indsats for Furesø og de nordsjællandske kommuner,

- Venstres forhandler i udligningsreformen, Sophie Løhde, har gjort et kæmpe stykke arbejde for at hjælpe Furesøs økonomi. Vi skylder en stor tak til Sophie. Furesø har nu 14 mill kr mere om året til at sikre velfærden, det gør en forskel i en i forvejen presset kommunal økonomi, siger Gustav Juul og fortsætter:

- Havde det alene stået til Socialdemokraterne, havde Furesø i kommunal udligning skullet aflevere 7 mill kr mere om året, men med den nye aftale skal Furesø i stedet aflevere 7 mill kr mindre, plus at vi får del i 10,6 mill kr af finansieringstilskuddet. Det gør budgetlægningen til efteråret, lidt lettere, ikke uproblematisk, men lidt lettere, lyder det fra Gustav Juul.

Ole Bondo Christensen glæder sig over den brede politiske aftale.

- Jeg er glad for, at udligningsaftalen er indgået som forholdsvis bred politisk aftale hen over midten i Folketinget. Det betyder, at den er holdbar også efter et kommende FT-valg. Vi har nu fået en afklaring, så kommunerne kan lave en mere langsigtet økonomisk planlægning. Det er godt, siger Ole Bondo Christensen, som roser hele byrådet for en stor indsats.

- Hele Furesø Byråd har kæmpet hårdt og brugt deres kontakter. Vi har været enige om prioriteterne og arbejdet sammen også i denne sag. Både Gustav Juul (V), Lars Carstensen (V) og Tine Hessner (RV) har spillet en aktiv rolle for, at vi kunne få møder med centrale personer i deres partier, der var med i forhandlingerne. Men alle i Byrådet har bakket op og taget kontakter med deres respektive folketingspolitikere. Tak for det, siger borgmesteren, som nu ser frem til, at få forhandlet Furesø-aftalen helt på plads.

- Furesø har på grund af den store gæld fra Farum-tiden en helt særlig udfordring. Det er afgørende for Furesøs økonomi, hvordan udmøntningen af den sidste del af Furesøaftalen bliver aftalt. Vi tager kontakt til ministeriet nu, så vi også kan få en aftale på plads i

forhold til den fremtidige gældsafvikling og udbetaling af resttilskuddet fra Furesøaftalen, forklarer Ole Bondo Christensen.

Furesø Kommune har fortsat en gæld på 2,2 mia. kr. fra Farumsagen. Det særlige tilskud til gældsafviklingen sættes ned fra årsskiftet og skal genforhandles.