Furesø frigiver 200.000 kr. til kultur, fritid og idræt

Kan søges af borgere og foreninger frem til 1. februar

Furesø - 08. december 2020 kl. 13:08 Kontakt redaktionen

tilskud Udvalg for kultur, fritid og idræt i Furesø frigør nu 200.000 kr. til en pulje, der kan søges af borgere og foreninger, der arrangerer kultur- og fritidsaktiviteter.

Puljen skal være med til at understøtte de fire fokusområder i kultur-, fritids- og idrætspolitikken 'Vores Furesø', der blev vedtaget i 2019.

Udvalget for kultur, fritid og idræt besluttede allerede i 2019 i forbindelse med udviklingen af politikken at se på muligheder for at finde midler til kulturprojekter og andre projekter, som kunne søges direkte af borgerne.

"Det blev meget tydeligt for os, da vi udviklede politikken, at der var et stort ønske om, at der fulgte søgbare midler med en ny politik. Den mulighed har vi nu etableret," fortæller formand for udvalget Tine Hessner i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Underskov af ideer

Furesø Kommune er i en undersøgelse af magasinet Danske Kommuner blevet kåret som den førende kommune i landet, når det gælder kultur- og fritidsaktiviteter. Med den nye pulje har Furesø Kommune nu afsæt for at understøtte aktiviteter skabt af de brugere, der er årsagen til den flotte placering.

"Vi glæder os alle til at se ansøgningerne. Det sværeste dilemma bliver nok, at der kommer mange af dem. Men den underskov af ideer vil vi også gerne have øje på," siger Tine Hessner.

"Under Coronakrisen har vi set, hvor opfindsomme folk er, når det handler om at skabe oplevelser og aktiviteter for andre og samtidig overholde restriktionerne. Nedlukningen har også mindet os om, hvor vigtigt kultur- og idrætslivet er for vores trivsel og livskvalitet. Vi håber snart, vi kan gå lysere tider i møde, men vi skal huske opfindsomheden og fællesskabets betydning," supplerer næstformand i udvalget Muhammed Bektas i pressemeddelelsen.

Søg senest 1. februar

Der kan søges op til 25.000 kr. i puljen, og fristen er 1. februar.

Man kan finde ansøgningsskema og læse mere på www.furesoe.dk/puljenforvoresfuresø. jesl