Furesø Rådhus ligger øde hen for tiden med kun 15 mand på arbejde. Men ikke desto mindre vil kommunen og byrådet fremrykke investeringer. Det sker efter regeringen har lempet på anlægsloftet for at sikre beskæftigelsern under corona-krisen. Foto: Mikkel Kjølby

Furesø fremrykker investeringer

For at holde gang i hjulene, mens en stor del af landet er lukket ned for at hindre spredningen af coronavirus, har regeringen valgt at give kommunerne mulighed for at fremrykke investeringer. Furesø springer med på vognen.