Jobcenter Furesøs kontrolgruppe har været så stor en succes, at man nu styrker indsatsen med en ekstra medarbejder. Foto: Furesø Kommune

Furesø forstærker indsats mod socialt bedrageri

Kontrolgruppe hentede 2,1 mio. kr. retur i 2020

Furesø - 31. maj 2021 kl. 07:21 Kontakt redaktionen

Siden 2019 har Jobcenter Furesø undersøgt henvendelser om socialt bedrageri fra både medarbejdere og borgere. Det har vist sig at være så god en forretning, at byrådet har besluttet at afsætte flere ressourcer til indsatsen. En ekstra kollega i kontrolgruppen styrker nu arbejdet yderligere frem mod 2022.

I 2020 sendte gruppen krav om tilbagebetaling af ydelser på i alt 2,1 mio. kr. og undersøgte, om kommunen havde udbetalt sociale ydelser til borgerne på et forkert grundlag.

I 2021 forventes besparelsen at løbe op i 6,4 mio. kr.

Fra den fælles kasse

For formand for udvalg for beskæftigelse og erhverv Hasan Yilmaz (S) er hovedargumentet for at styrke indsatsen at sikre, at kommunen udbetaler sociale ydelser til de, som reelt har behov for hjælp:

"Hvis det er let at snyde, er det svært for nogle at lade være, og vi har som kommune et ansvar for at sikre, at ydelserne går til de rette. Der er jo tale om penge, der tages fra den fælles kasse, som skal sikre vores borgere gode og trygge rammer i skolen, i daginstitutionen eller på plejehjemmet," udtaler Hasan Yilmaz i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Ud over at undersøge henvendelser har kontrolgruppen også til opgave at styrke jobcentrets rådgivning til borgere og virksomheder.

"Kontrolgruppen spiller en vigtig rolle i at rådgive om sociale ydelser. Vi skal være proaktive i forhold til rådgivningen, så alle kender deres rettigheder og oplysningspligt. Det gælder både ved den første henvendelse i jobcentret og andre steder i organisationen, men også i den løbende kontakt," fortæller leder for kontrolgruppen i Jobcenter Furesø Lasse Michaelsen i pressemeddelelsen. jesl

Hasan Yilmaz, udvalgsformand