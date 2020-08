Furesø fejrer flagdag

- 229 mænd og kvinder her i Furesø har været udsendt som soldat, politi, præst, sundhedspersonel eller i et andet ærinde på vegne af Danmark. De fortjener at blive hædret for den indsats, de har ydet på vegne af Danmark. Derfor inviterer vi til reception på Rådhuset, hvor der vil være taler og også tid til at tale og udveksle erfaringer, siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S)