Furesø-butikker kan få hjælp til god genstart med gratis konsulentbesøg

For de butikker, som har oplevet faldende omsætning og manglende kunder på grund af corona-nedlukningerne, er der nu hjælp at hente. Det sker i form af et nyt erhvervsinitiativ iværksat af Furesø Kommune og Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med lokale erhvervs- og handelsforeninger.

"Det er et utrolig godt initiativ. Mange forretninger har brug for at få sparring om, hvordan de kommer bedst muligt videre efter nedlukningen. Der er en omsætning, som skal indhentes og varelagre, som ikke er blevet solgt, og så er det jo fantastisk, at Erhvervshusets konsulenter har mulighed for at komme rundt i forretningerne til os," siger formand for Centerforeningen Værløse Bymidte og indehaver af Meny Søren Engberg i en pressemeddelelse.