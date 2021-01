IT34 har fire medejere fra Furesø. Det er fra venstre: Henrik Kjær, Jon Vestergaard Jacobsen,Claus Bloch Houmann og Anders Nygaard Møller

Furesø-borgere i stor investering

Furesø - 30. januar 2021 kl. 13:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Danmarks største landinspektørfirma, LE34, udvider kompetencerne med it-forretningen IT34, der samler kompetencer inden for it-rådgivning og -udvikling med kortdata, efter opkøb af it-virksomhed.

Det nye selskab har en række Furesø-borgere i ejerkredsen. Det er Anders Nygaard Møller, Jon Vestergaard Jacobsen, Henrik Kjær og Claus Bloch Houmann bosiddende i Furesø - og medejere af IT34 A/S.

T34 er en ny it-forretning, der er en del af Danmarks største landinspektørfirma, LE34, som dermed også bliver en stor aktør inden for it-branchen. Med kombinationen af it-infrastruktur, it-rådgivnings- og udviklingskompetencer samt kortdatakompetencer kan IT34 udvikle og levere avancerede it-løsninger i sin helhed. IT34 bliver en betydelig spiller indenfor teknisk it med 45 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, heraf et i Sverige.

- Gennem de seneste år har it-delen fyldt en større og større del af LE34's løsninger inden for Geografiske informationssystemer og kortdata. Nu samler vi LE34's og Invodan IT's it-kompetencer med traditionel it-infrastruktur og driftssupport og datahosting i IT34 A/S, siger forretningsansvarlig i IT34, Frank Rasmussen.

- Hidtil, når LE34 har udviklet konkrete it-løsninger til kunder, har andre leverandører typisk håndteret infrastruktur og driftssupport, men i IT34 tilbyder vi hele pakken, og vi vil derfor også være attraktive for kunder, der udelukkende har behov for klassiske it-løsninger, uddyber han.

Frank Rasmussen og Sean Knowlton har indtil nu været direktører i Invodan IT, der har håndteret it og udvikling på blandt andet LE34's it-projekter gennem de seneste 7 år. Fremadrettet bliver Invodan IT en del af IT34, med lokale afdelinger i forbindelse med LE34's kontorer i Aarhus, Aalborg, København, Odense, Ringsted, Viborg, Nørre Alslev og Göteborg.

