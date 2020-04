Furesø Kommune forventer at kunne genåbne daginstitutioner og skoler for de yngste børn på onsdag den 15. april. Foto: Arkiv

Furesø åbner for børnene 15. april

Furesø Kommune knokler lige nu for at have en plan klar, når skoler og daginstitutioner skal genåbne næste uge. Lokale spejderhytter og forsamlingshuse kan blive en del af løsningen.

Furesø - 07. april 2020 kl. 15:22 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har knoklet på at lave en løsning, siden vi fik beskeden i går. Det er jo meget kort tid, vi har til det.

Sådan lød det tirsdag midt på dagen fra borgmester Ole Bondo Christensen (S) om opgaven, Mette Frederiksen mandag aften gav borgmestre og byråd over hele landet: Vuggestuer, børnehaver og skoler op til 5. klasse skal åbne igen onsdag den 15. april - eller senere.

Ole Bondo Christensen forsikrer, at alle institutionerne i Furesø bliver klar til at tage imod børnene på onsdag efter påske.

- Vi skal sikre, at børnene kan komme i skole og daginstitution, og samtidig gøre alt, hvad vi kan, for at det bliver en så god og tryg oplevelse som muligt. Det er det, vi arbejder på, siger han.

En af de ting, der skal tages hensyn til, er, at der skal være god plads til børnene. På skolerne er opgaven sådan set ligetil, for de store elevers klasselokaler kommer til at stå tomme, når de små returnerer.

- Tanken er, at vi deler klasserne op, så man ikke er så mange børn i hvert lokale. Og så skal skolerne lave udeaktiviteter så meget som muligt. Og det gælder også daginstitutionerne, siger Ole Bondo.

- Vores daginstitutioner er meget begunstiget af at have nogle gode legepladser. Det kommer os til gavn i den her situation. Der er selvfølgelig meget forskellige forhold fra institution til institution. Der er institutioner, hvor vi skal se på en mulighed for, at nogle af børnene kan tage et andet sted hen i løbet af dagen, siger han.

- Vi blev i går aftes kontaktet af vores spejdergrupper med tilbud om at bruge deres lokaler. Vi er glade for tilbuddet, og vi er nu ved at undersøge mulighederne, ligesom vi også ser på, om der er forsamlingshuse, der vil kunne bruges. Så kan man tage derud på udflugt eller have base der. Men det kræver, at vi kan sikre, at de institutioner er rene.

Når hverdagen begynder igen, bliver det dog en anderledes hverdag end før, institutionerne lukkede.

- Vi er i fuld gang med at informere forældrene om, hvordan det skal foregå helt konkret. Det kan være, at når man afleverer i børnehaven, at man ikke skal stimle sammen inde i garderoben, hvor der kan være trangt. Så der kommer nogle regler for, hvordan man godt og trygt kan sige farvel til sit barn, siger borgmesteren.

De kommende dage skal der også svinges koste og gulvmopper rundt omkring på skoler og i børnehaver.

- Mange af institutionerne har stået tomme - vi skal være sikre på, at de står klar og er indbydende, så der skal foretages ekstra rengøring. Det ser vi også på, og forholder os til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det kan være, man lægger noget af legetøjet lidt væk i starten, siger Ole Bondo Christensen.

Det kom lidt bag på borgmesteren, at Danmark nu åbnes op på denne måde.

- Vi kunne godt fornemme, at der kunne være en delvis åbning af flere institutioner på vej. Men at det lige blev denne gruppe, tror jeg ikke, vi havde forestillet os. Men nu er det meldingen, og så gør vi det, myndighederne anbefaler, siger han.

Medarbejdere, der er i risikogruppen eller har pårørende, der er i risikogruppen, skal ikke begynde på arbejde igen. Ole Bondo Christensen frygter dog ikke, at der kommer til at mangle medarbejdere i skoler og daginstitutioner.

- Der er ikke noget, der tyder på det. Vores vurdering er, at det nok skal lade sig gøre det her, siger han og fortsætter:

- Vi ved jo ikke, hvor mange, der vælger at komme i vuggestuer og børnehaver. Vi har sagt, at det er et tilbud, der åbner, og vælger man at blive hjemme, skal vi selvfølgelig have besked om det, men det er fint nok, for så bliver der lidt færre børn.

Skoleeleverne skal dog alle i gang med at pakke skoletaskerne og finde madpakkerne frem, også selv om forældrene har mulighed for at passe børnene selv.

- På skoleområdet forventer vi, at børnene dukker op, medmindre der er særlige forhold, der gør sig gældende. Man skal selvfølgelig skele til den situation, det enkelte barn eller familie står i. Men jeg tror også, der er mange børn, der synes, det kunne være dejligt at se kammeraterne og komme i skole igen. Og så er det vores opgave at skabe nogle trygge rammer for det, siger Ole Bondo Christensen.