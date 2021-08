Kristian Kristensen, formand for Furesø Teater glæder sig til den nye teatersæson, hvor der bliver vist 14 forestillinger. Pressefoto Foto: Cappelen_Digital_Studie

Furesø Teaters sæsonprogram er på gaden

14 forestillinger byder Furesø Teater på til den kommende sæson

Furesø - 30. august 2021

Er du vild med at gå i teateret, så har Furesø Teater 14 grunde til, at du skal læse videre. Den kommende sæson er der nemlig 14 forestillinger på plakaten.

"Vi er klar med programmet for den nye teatersæson, så vi igen kan blive en aktiv del af kulturudbuddet i Furesø Kommune," siger Kristian Kristensen, formand for Furesø Teater, der fik sidste sæson spoleret af Covid-19. Han opfordrer teaterinteresserede til at hente programmet på biblioteker, kulturhuse og borgerservice i Farum og Værløse, så man allerede nu kan planlægge og købe billetter til det næste halve års teateroplevelser.

Pandemien ramte sidste år alle kulturudbydere hårdt. Herunder også Furesø Teater, der måtte aflyse de fleste forestillinger, og kun gennemførte få med begrænset antal siddepladser, men det holder ikke teaterforeningen tilbage.

"Vi har energien i behold og har sammensat et program med både smalle forestillinger og populære folkelige opsætninger. Og der er også noget for de yngste," fortæller Kristian Kristensen om baggrunden for det varierede program.

Starter med børnene

Det er børnene, der søndag 12. september får lov til at starte sæsonen i Galaksen med forestillingen 'Lods Hans - et eventyr med skrald i'. Den følges op i starten af oktober med cabaretforestillingen 'Late Night Show, og første halvdel af sæsonen slutter i december med 'Pippi Langstrømpe' - en klassiker for børn og barnlige sjæle.

Efter jul går det så slag i slag med yderligere syv forestillinger, indtil sæsonen slutter 27. marts med stykket 'Jeppe på Forsiden', der handler om lokalpolitik og intriger i lokalsamfundet med Farshad Kolgi og Pernille Højmark på rollelisten.

Billetter til forestillingerne kan købes på internettet via Furesø Teaters hjemmeside - www.furesoeteater.dk. Her er hele programmet også gengivet for den kommende sæson.

