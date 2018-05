Formand Kristian Kristensen gør klar til en ny sæson for Furesø Teater.

Furesø Teater rider videre på bølgen

I sin tid hed foreningen Syvstjernescenen og havde noget trange kår i Syvstjerneskolens festsal. Med etableringen af kulturhuset Galaksen skiftede foreningen ham og gear på en gang. Syvstjernescenen blev til Furesø Teater. Succesen lod ikke vente på sig.

- Vi har generelt pæn succes og oftest fulde huse til vores forestillinger i Galaksen. Det bekræfter, at vores lokale teaterforening er en aktiv del af kulturudbuddet i Furesø Kommune. Vi fastholder vores filosofi om, at der skal være noget for de fleste, så derfor spænder programmet vidt fra populære folkelige succeser til smallere forestillinger. Og vi har forsøgt at tilgodese både voksne og børn, forklarer formand Kristian Kristensen om baggrunden for det fyldige og meget varierede teaterprogram.

Det hele starter som sædvanligt til søs.

- Det er jo ved at være en tradition, at vi starter sæsonen til søs på Furesøen. I år er det den 7. august med to opførelser af Det Flydende Teaters forestilling 'Flygt' med afgang fra Furesø Marina, fortæller Kristian Kristensen, formand for Furesø Teater. Forestillingen er et musikalsk drama til søs, om arkitekterne Poul Henningsen og Arne Jacobsens flugt over Øresund i slutningen af 1943.

Galaksen er dog Furesø Teaters foretrukne hjemmebane. Således bliver i alt atten af de tyve forestillinger opført i Galaksen, og det starter 22. september med en teaterkoncerten 'Bridge Over Troubled Water' om Paul Simon og Art Garfunkel - verdens mest succesrige sangduo. Den 28. september er der dømt 'Panic Day' i kulturhuset med en modern dance forestilling fra Uppercut Danseteater, og herefter går det slag i slag med to-tre forestilling per måned, indtil sæsonen slutter den 19. maj 2019 med Kai Normann Andersen operetten 'Mød mig på Cassiopeia' i Folketeatrets nye opsætning. Der bliver tre forestillinger for de yngste - 'Fuld fart på Villads fra Valby', 'Emil fra Lønneberg' og 'Sigurds Danmarkshistorie' - gennemføres i samarbejde med Galaksen. Og i samarbejde med Egnsteatret Undergrunden tre forestillinger - 'Flagermusen', 'Koncert for Lou' og 'Afsporet'.

Programmet er tilgængeligt på www.furesoeteater.dk.

- Vores erfaring er, at mange gerne vil sikre sig billetter til efterårets og vinterens kulturoplevelser i god tid. Det er muligt allerede nu via et par klik med musen på vores hjemmeside, siger Kristian Kristiansen.