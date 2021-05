Furesø Skaterpark håber på opbakning fra så mange private som muligt. Modelfoto Foto: shinnya umetsu/EyeEm - stock.ado

Furesø Skaterpark halvvejs med indsamling

Godt 50.000 kroner op til målet om 100.000 til Furesø Skaterpark. Fonde svarer i løbet af sommeren og efteråret

Furesø - 26. maj 2021 kl. 18:51 Af Jens Berg Thomsen

Furesø Skaterpark ved Flyvestation Værløse har samlet knap 46.000 kroner ind via platformen "go fund me". Målet er at samle 100.000 kroner ind blandt private på den måde, fortæller næstformand i projektet Eddi Meier i en email til Furesø Avis.

Tidligere på foråret gav udvalget for natur, miljø og grøn omstillning tilsagn til at ville finansiere den kommende park med halvdelen af omkostningerne til anlægget, dog maksimalt 1,7 millioner kroner. Derfor har foreningen "Projekt Skaterpark Furesø" søgt en række fonde om penge, og der kommer svar hen over sommmeren og efteråret. Dog fortæller Eddi Meier, at foreningen står stærkere, hvis så mange private som muligt har støttet.

"Vi nu er oppe på 45.956 kr., så der et stykke vej op til vores minimumsmålsætning om 100.000 kr. i crowdfunding. Det er naturligvis helt frivilligt, om man vil bidrage eller ej," lyder det fra næstformanden.

På projektets Facebookside står der, at folkene bag for nyligt har været ude med gode, gammeldags flyers i folks postkasser for at gøre opmærksom på indsamlingen. Tidligere har gruppen Nik&Jay, der er fra Værløse, holdt støttekoncert for projektet.

Det præcise link til indsamlingen er: https://gofund.me/de19a690

