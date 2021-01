Furesø Musikskole rykker ind i Annexgården

Interessen for musikundervisning er generelt stor i hele Furesø Kommune og ikke mindst i Hareskovby.

Netop i Hareskovby er ventelisterne lidt længere, fordi Hareskov Skole er fyldt godt op, og netop i denne tid er i gang med en ombygning. Men nu er der bedre tider på vej for de musikelskende børn i Hareskovby.

Hareskovby Medborgerforening (HMB) og Furesø Musikskole har fundet sammen og har indgået en aftale om, at musikskolen rykker ind på 1. sal i medborgerhuset Annexgården.

- Vi ser gerne endnu større aktivitet i huset, og da Furesø Musikskole finder sted om eftermiddagen og dermed ikke generer de øvrige brugere, er det en god aftale for alle parter, siger Erik Rasmussen, bestyrelsesmedlem i HMB.

Coronaen har sat foreningens økonomi under pres, idet udlejning til private fester er en stor del af det økonomiske grundlag for driften af huset.

For Furesø Musikskole går et stort ønske i opfyldelse.

- Vi har ventelister i Hareskovby - ikke mindst for de mindste elever og for guitar- og klaverundervisning, men samtidig er Hareskov Skole presset på lokaler. HMB har budt ind med Annexgården. Det løser nogle problemer for os med en central placering i Hareskovby, siger Jes Gram, leder af Furesø Musikskole.