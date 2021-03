Furesø Museerne igen ude med gode historier på print

lokalhistorie Selv om museerne stadig er corona-lukkede, forhindrer det ikke Furesø Museerne i at fortælle gode historier.

Årets første udgave af tidsskriftet NYT er på gaden og kan ekstraordinært hentes i Rema1000 på Gl. Hareskovvej, Jonstrupvangvej, de to Rema1000 butikker i Farum og i Meny i Bymidten i Værløse.

NYT byder blandt andet denne gang på et tema om Immigrantmuseet i Farums kommende udstilling, der handler om 'Død og Begravelse - enden på en rejse'.

Museet forventer at kunne åbne dørene til udstillingen, hurtigst muligt efter museer og kulturinstitutioner igen må tage imod gæster.

Ellehammer på Farum Sø Der er også blevet plads i tidsskriftet til en kuriøs historie, om dengang Ellehammer benyttede den tilfrosne Farum Sø og de knoldede marker ved Kolle Kolle til eksperimenter med at få sit triplan til at lette.

Til trods for, at museerne har haft lukket for besøgende, har medarbejderne også haft travlt med andre opgaver.