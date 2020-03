Furesø Løbefest får eventtilskud

Furesø Løbeklub havde i 2019 premiere på Furesø Løbefest. Et arrangmenet, som tiltrak 440 løbere til målområdet ved Skulpturparken i Farum. Foreningen har ansøgt Furesø Kommune om et tilskud på 25.000 kroner fra den såkaldte eventpulje. Udvalget for kultur, fritid og idræt har valgt at imødekomme ansøgningen fra Furesø Løbeklub. Furesø Løbefest finder sted den 8. august.