Furesø Kommune vil leve op til Parisaftalen Furesø Kommune er blevet optaget i klimaprojekt DK2020

"Klimaprojektet DK2020 giver kommunerne mulighed for at få faglig bistand til at kvalificere kommende klimaindsatser og processer. Det passer rigtig fint ind i Furesøs igangværende arbejde med klima og grøn omstilling, som netop skal understøtte borgeres, erhvervslivs og kommunens egne klimaindsatser, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Ved at deltage i DK2020 kan indsatserne implementeres på et mere gedigent grundlag og skabe et solidt fundament for at omsætte målene i '2030-plan for klima og grøn omstilling' til konkrete handlinger, så Furesø Kommune kan leve op til de mål, FN har vedtaget for at reducere klimaforandringerne i Parisaftalen."