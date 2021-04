Furesø Kommune udfordret af øget langtidsledighed

"Virksomhedspraktik er et vigtigt redskab i beskæftigelsesindsatsen, og vi har været hæmmede af, ikke at have denne mulighed. Vi har dog stadig et stærkt samarbejde med vores lokale virksomheder blandt andet via vores partnerskabsaftale, som vi arbejder videre med, i takt med at samfundet genåbner," fortæller chef i Jobcenter Furesø Flemming Sommer i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.