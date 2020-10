Furesø Kommune om ændring af vejnavn: Vi spørger de, der er berørt

svar Det er et udtryk for tidlig borgerinddragelse, når Furesø Kommune har sendt et høringsbrev ud i forbindelse med, at ejerne af to nye byggerier på Farum Hovedgade ønsker at ændre adressen til Banktorvet. Det siger vejchef i Furesø Kommune Dorrit J. Gundstrup, i et skriftligt svar til Furesø Avis oven på kritikken fra Poul Lüneborg, formand i Furesø By og Land.