Alle indendørsfaciliteter som Bybækhallen her lukker ned fra og med onsdag den 9. december 2020 efter nye coronarestriktioner. Furesø Kommune er en af i alt 38 kommuner med ekstra restriktioner som følge af udbrud af coronavirus. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Furesø Kommune lukker ned for det meste

kommunalt Fra og med den 9. december bliver en stribe af Furesø Kommunes bygninger og faciliteter lukket ned som følge af de nye coronarestriktioner. Restriktionerne gælder for Furesø og 37 andre kommuner med høje smittetal foreløbigt frem til den 3. januar 2021.

Kommunen har sendt et nyhedsbrev ud til foreningerne om, hvordan man skal forholde sig, og hvad der bliver spærret i den kommende tid efter de nye coronaregler.

"Alle indendørsfaciliteter med foreningsaktivitet lukker, herunder kommunens svømmehaller, Farum Arena, Søndersøhallerne, Bybækhallen, klasse- og faglokaler på folkeskoler med videre. Alle cafeteriaer, cafeer og lignende skal lukke ned for servering. (Takeaway kan tillades, der hvor varerne kan afhentes udenfor)," står der.

Foreningene må stadig gerne have udendørs aktiviteter - men det er med højest ti personer i alt uanset alder. Tidligere har der været lempeligere forhold, hvis der var tale om personer under 21 år.

Samtidig gør kommunen opmærksom på, at regeringen har forlænget de restriktioner, der har gjaldt for hele landet siden oktober i år, frem til den 28. februar 2021. Det gælder for eksempel forsamlingsforbuddene og krav om brug af visir/maske på serveringssteder, i storcentre og i offentlig transport med videre.