Furesø Kommune leder efter kandidater til priser inden for kultur, idræt og fritid

Furesø - 29. august 2021 kl. 16:48 Kontakt redaktionen

pris Kultur-, fritids- og idrætsudvalget vil i år uddele to priser under overskriften "priser på trods". Uddelingen sker den 14. oktober, og nu er kommunen på udkig efter kandidater til at vinde, står der i en pressemeddelelse.

I 2021 uddeler Udvalg for kultur, fritid og idræt to "priser på trods!", nemlig talentprisen for unge og kulturprisen. Alle kan indstille en borger eller gruppe til priserne, der uddeles den 14. oktober.

"Det har været en balancegang på restriktioner, nedlukninger og indviklede regler, der skifter fra dag til dag. Midt i denne uvished er der borgere, som har ageret på trods. Enten ved at holde fast i egne aktiviteter og dygtiggøre sig eller ved at arrangere kulturelle aktiviteter for andre. Det kunne vi se sidste år, da Dot Hurvig, Furesø Ungepanel, Lillevangs Venner, Kaja og Niels Pihl var kandidater til kultur-på-trods prisen for deres opfindsomhed og samfundssind," siger Tine Hessner (R), formand for udvalget, i en pressemeddelese.

"I år vil vi uddele både talentprisen for unge og kulturprisen med fokus dem, der har gjort det umulige", lyder det fra Muhammed Bektas (S), der er næstformand.

Kandidaterne vil blive fejret ved en fælles prisfest i Farum Kulturhus.

"Vi har ikke før slået de to priser sammen, men i år er der for alvor et fælles afsæt, som binder os sammen på tværs af generationer og interesser," siger Muhammed Bektas.

"Talentprisen på trods! er for unge i alderen 13-19 år, som har udvist et særligt talent inden for inden for kultur eller idræt. Det har været småt med både træning, medaljer, undervisning, turneringer, forestillinger, udstillinger og koncerter, så alle har skullet sno sig. Kender du en ung eller gruppe af unge, der har udøvet sit talent og dygtiggjort sig inden for kunst eller idræt på trods, så kan du indstille din kandidat på furesoe.dk/priserpåtrods," står der.

"Kulturprisen på trods! uddeles til en person eller gruppe i Furesø, som har gjort en særlig indsats for at samle borgerne om en kulturel aktivitet. Forsamlingsloft og restriktioner har givet fællesskab og kulturliv svære kår, men nogen har gjort en særlig indsats for at bekæmpe isolation og skabe smittesikre kulturmøder for borgerne. Hvis du kender sådan en person eller gruppe, kan du indstille dem til kulturprisen på trods! på furesoe.dk/priserpåtrods."

Der er mere info på furesoe.dk/priserpåtrods. Man kan også skrive til kultur@furesoe.dk. Deadline for indstilling til begge priser er den 30. august.

jbt