'Udhuset' i Hareskovby er blevet købt af Furesø Kommune, og nu kan stedet blive et samlingspunkt for lokalområdet. Arkivfoto

Furesø Kommune køber 'Udhuset' i Hareskovby

Bevaringsværdigt hus i hjertet af Hareskovby skal være samlingspunkt for institutioner og foreninger

Furesø - 14. april 2021 kl. 16:54 Af Jens Berg Thomsen

Furesø Kommune har købt 'Udhuset', der ligger på Stationsvej i Hareskovby. Sælger er statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, og med huset følger der en grund på 400 kvadratmeter tæt på skov og station.

Planen er, at huset fremover skal understøtte et aktivt ude- og fritidsliv i Hareskoven, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Furesø Kommune har tidligere udarbejdet en særlig lokalplan for ejendommen, der muliggør, at den kan udgøre et samlingspunkt for eksempelvis institutioner og foreninger," skriver kommunen.

Som tidligere omtalt i Furesø Avis var det egentlig 'Udhusets Venner's plan at købe stedet, og derfor er der glæde at spore hos foreningen 'Udhusets Venner', der har arbejdet på at få huset til at blive til en café for at kunne samle i lokalområdet.

"Vi har i flere år arbejdet for at bevare 'Udhuset' for, at det kan blive et spændende mødested for borgerne i Hareskoven. Vi ser frem til at samarbejde med kommunen om anvendelsen af huset," lyder det fra formand Leise Marud i meddelelsen, og borgmester Ole Bondo Christensen (S) kvitterer også for foreningens lange frivillige arbejde, der er lagt.

"Hatten af for de mange aktive borgere i Furesø, der bidrager til at skabe gode oplevelser og fællesskaber. Vi har i byrådet en stærk ambition om at samarbejde med foreninger og civilsamfund om borgerdrevne løsninger inden for både velfærd, kultur-, idræts og fritidsområdet. Udhuset ligger tæt på skoven og vil kunne blive en spændende ramme for et aktivt ude- og fritidsliv," siger han.

"Jeg er rigtig glad for, at ejendommen fremadrettet kommer til at spille en rolle i det lokale liv. Placeringen er helt perfekt som attraktiv base for et aktivt ude- og fritidsliv i Hareskoven. Med dette salg til kommunen, sikrer vi, at flest mulige borgere fremadrettet får gavn af ejendommen," lyder det fra sælger, Freja Ejendommes, administrerende direktør Karen Mosbech.

Selve huset er 50 kvadratmeter og er bevaringsværdigt.