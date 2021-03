Furesø Kommune inviterer til virtuelt møde: Få råd til energioptimering i boligen

" For at kunne give mulighed for at stille spørgsmål, er deltagerantallet begrænset til 100. Hvis alle pladser bliver optaget, eller hvis man ikke har mulighed for at deltage, vil det være muligt at se en optagelse af webinaret efterfølgende på kommunens hjemmeside," skriver kommunen.