Øjvilnd Vilsholm (Ø) glæder sig over en række lokale tiltag på klimaområdet, men også over, at Furesø Kommune er med i en overordnet DK2020-klimaplan. Foto: Allan Nørregaard

Furesø Kommune går med i DK2020-klimaplan

Furesø Kommune og 20 andre kommuner har anlagt et overordnet perspektiv med udarbejdelsen af en DK2020-klimaplan. Den databaserede plan fastlægger skridtene mod at nå de internationale forpligtelser i Parisaftalen, fortæller Øjvind Vilsholm (Ø), der er næstformand i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her