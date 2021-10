Send til din ven. X Artiklen: Furesø Kommune forstærker indsats for ungdomsuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesø Kommune forstærker indsats for ungdomsuddannelse

Furesø - 18. oktober 2021

Af Bettina Uglevig Møller (S), udvalgsformand og Preben Sandberg Pettersson (S), viceborgmester.

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte 10. oktober 2021 notatet "Bare pletter på landkortet" med fokus på byer uden et uddannelsestilbud til de unge. 15 udvalgte byer med over 10.000 indbyggere får nu mulighed for at etablere en ungdomsuddannelse. Trods manglende tilbud om offentlig ungdomsuddannelse er Furesø Kommune ikke på kortet.

Vi ærgrer os selvfølgelig over, at vi ikke er med på listen over kommuner, der nu får mulighed for at etablere en ungdomsuddannelse. Men vi ser det også som en gave, at man i Undervisningsministeriet er opmærksom på udfordringerne i de områder af landet, hvor de unge skal pendle.

Hver morgen pendler 1.400 unge med bopæl i Furesø Kommune til en uddannelsesinstitution i en anden kommune, og det har stor indflydelse på rekruttering af arbejdskraft til lokale virksomheder og ikke mindst rekruttering til velfærdssektoren. Også innovations- og start-up-miljøerne er udfordret af mangel på unge til at skabe lokal og national vækst og bidrage til velfærdsteknologisk udvikling, grøn omstilling og eksport af teknologi.

Vi gør nu ministeren opmærksom på, at vi i Furesø Kommune har de samme udfordringer, som de øvrige byer på listen. Samtidig har vi to fagligt meget stærke lokale miljøer, som kan danne attraktive omdrejningspunkter for nye uddannelsestilbud, nemlig Filmstationen med et levende filmteknisk miljø og vores nyetablerede Living Lab med fokus på velfærdsteknologi. Med den fornyede opmærksomhed på den geografiske placering af ungdomsuddannelserne ser vi frem til at indlede en dialog med ministeren.