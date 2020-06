Tirsdag morgen satte Furesø Kommune et midlertidigt rækværk op på Redningsvejen. Kommunen er klar med en række tiltag for at komme det traifkale kaos til livs. Foto: Mikkel Kjølby

Furesø Kommune er klar med nye trafikale tiltag ved Furesøbad

Furesø - 06. juni 2020 kl. 07:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæsonens første store badedag udløste endnu engang trafikalt kaos på vejen fra Frederiksborgvej til Furesøbad.

En række bilister valgte at ignorere skiltningen og parkere bilerne ulovligt, hvilket fik trafikken til at lukke helt ned på den smalle vej.

I Furesø Kommune har man fået nok af de ulovligt parkerede biler. Tirsdag morgen satte driftsafdelingen et midlertidigt rækværk op i den ene side af vejen fra Frederiksborgvej til parkeringspladsen ved Furesøbad. Men der er meget mere på vej.

- For os er det vigtigt, at redningsvejen fungerer. Vi er lige på trapperne med nogle tiltag, siger Dorrit J. Gundstrup, afdelingsleder for Vej og Park i Furesø Kommune.

Vej & Park vil snarest muligt erstatte rækværket - som tager en halv meter af kørebanen - med en fuldt optrukket gul streg, som skal gøre det endnu mere tydeligt, at man ikke må parkere bilen i den ene side af vejen.

- Vi har prioriteret nogle tiltag for at få folk til at forstå, at det er en redningsvej, som ikke må blokeres. Ligesom andre steder betyder den gule streg, at man ikke må parkere, forklarer Dorrit J. Gundstrup.

Nede på selve parkeringspladsen står der en bom, som forhindrer trafik på redningsvejen. Men ofte parkerer bilister ulovligt foran bommen.

- For at sikre os, at bommen til redningsvejen ikke bliver spærret, flytter vi den ud, og sætter skilte op, som fortæller, at det er en redningsvej med parkering forbudt, siger Dorrit J. Gundstrup.

Parkering på Frederiksborgsvej

Også på Frederiksborgvej vil det blive tydeligt, at Furesø Kommune sætter kraftigt ind overfor de ulovlige parkeringer. Det har alle dage været lovligt at parkere i rabatten på Frederiksborgvej, men nu bliver der ligefrem etableret en parkeringsbane.

Frederiksborgvej er tosporet i begge retninger fra Fiskebækbroen og op til lyskrydset ved Fiskebækvej. Her vil Furesø Kommune etablere parkeringspladser i begge sider af vejen .

- De to spor fra Fiskebækvej flettes sammen under Fiskebækbroen. Sporene skal flettes sammen tidligere, så vi får en parkeringsbane på begge sider af vejen. Det er en løsning, som politiet skal godkende først, forklarer Dorrit J. Gundstrup, som også vil have parkeringspladsen ved Fiskebækhus mere i brug.

Ved nedkørslen til Furesøbad er det tanken at sætte en parkeringstavle op. Den skal tælle antallet af biler ved Furesøbad og advare bilisterne mod at køre ned af redningsvejen, når parkeringspladsen ved Furesøbad er fyldt op.

- Vi overvejer at sætte en tavle op, som tæller bilerne og advarer bilisterne, når der ikke er flere lovlige parkeringspladser ved Furesøbad. Det kunne være med til at forhindre, at for mange kører ned til Furesøbad, siger Dorrit J. Gundstrup.

Furesøbads inspektør Michael Bay-Olsen har i årevis advaret mod konsekvenserne af det trafikale kaos, hvis der skulle ske en ulykke og en ambulance eller redningsmandskab skal nå frem til badestedet.

- Jeg håber, at tiltagene virker, og vi vil gøre alt for det, men jeg frygter, at der fortsat vil være nogle, som er bedøvende ligeglade, siger Michael Bay Olsen, som ser frem til, at politiet gør alvor af truslen om at fjerne ulovligt parkerede biler.

- Jeg er spændt på, om politiet lever op til det, de har sagt om at fjerne ulovligt parkerede biler. Når de fjerner den første bil, så tror jeg folk vil tænke sig lidt mere om, siger Michael Bay Olsen.