Furesø Iværksætterhus rummer alt fra planteprotein til kunstige celler

Widex' tidligere domicil i Værløse huser alskens virksomheder

Furesø - 20. april 2021 kl. 18:21 Af Jens Berg Thomsen

iDet var den 11. oktober 2019, at Mikael Boutrup holdt åbningsreception på Furesø Iværksætterhus. Stedet holder til i en del af virksomheden Widex' tidligere domicil i Værløse, og i dag har Mikael Boutrups iværksætterhus en række forskellige virksomheder under taget på Ny Vestergårdsvej i Værløse.

En af de virksomheder, der er rykket ind i det for øvrigt fuldt udlejede hus, er 4BetterLife, hvor de to indehavere Malene Reeh og Johanne Jelnes importerer planteproteiner, blandt andet et protein fra mikroalger.

"Det er den mest fra en bæredygtige planteprotein, man kan få," siger Johane Jelnes.

Planteproteinet fra mikroalgerne dyrkes i opretstående tanke, forklarer hun, og de kræver blot ganske lidt vand og noget sukker for at vokse. Derudover producenten ved at undersøge, om man kan bruge melasse, der er et affaldsprodukt fra sukkerproduktion, til algeproteinet og på den måde gøre det endnu mere bæredygtigt. Ud over algeproteinet har 4BetterLife også ærteprotein og mungbønneprotein på hylden.

Algeproteinet er blandt andet kommet i en pasta, der på den måde både er vegansk og giver

"Algeproteinet har en fuld aminosyreprofil, og vi er også ved at undersøge muligheder for samarbejde med andre virksomheder som fødevareproducenter, der kan være interesserede i at putte vores protein i deres produkter. Vi har talt med nogen, der fremstiller proteinbarer og is, og så er to hospitaler interesserede i specielt pastaen med planteproteinet," siger Johanne Jelnes.

"Det har været en lang og sej kamp. Vi åbnede i marts sidste år, så det har jo været op ad bakke. Selvfølgelig har coronaen spillet ind, men planteproteiner er også et produkt på vej op. Det er ikke noget, der kommer til at stå i folks køkkener fra i morgen. Vi har brugt det meste af året på at udvikle virksomheden, og vi har også deltaget i rigtig gode netværk, hvor vi har mødt andre små virksomheder. vi er stadig i iværksættersetup," siger Johanne Jelnes.

Kunstige celler

Et andet sted i huset holder virksomheden Celvivo til. Her produceres et apperat, som man kan dyrke humane celler i for at teste farmaceutiske produkter.

"Man kan eksempelvis teste, hvordan et stof som parcetomol påvirker leveren," forklarer direktør Peter Willems-Alnøe.

Traditionelt har man testet den type celleprøver i en petriskål, men her ligger cellerne i to dimmensioner og i et lag af næring. Det giver en afvisningsfunktion hos cellerne, så man får et dårligere billede af, hvordan celler i en rigtig menneskekrop reagerer, forklarer direktøren.

"Vores produkt skaber et bedre resultat, fordi de celler er tættere på virkeligheden. Procent. Det er tættere funktionalitetsmæssigt på, hvad der sker i en menneskekrop," siger han.

"Dog kan man ikke lave et ét til ét kunstigt menneske og teste på. Vores cellesystem har ikke årer eller andre transportveje," siger han.

Selv er han kommet ind i Celvivo igennem netværk til familierne Tøpholm og Westermann, der er ejerfamilierne bag netop Widex.

"De to familier har jo grundlagt Widex i sin tid, og de er stadig i dag meget interesseret i ny teknologi og har et iværksættergen," siger direktøren.

Celvivo udspringer af Odense Universitetshospital, og hovedkontoret ligger også på Fyn.

"Men vi vil også gerne have de dygtigste medarbejdere, og vi går ikke så meget op i, hvor de bor. Og nogle af vores medarbejdere bor på Sjælland, så vi har åbnet en filial her," siger Peter Willems-Alnøe, der selv tager en del køreture mellem Fyn og Værløse.

Tre freelancere arbejder på kryds og tværs

I et andet lokale sidder fællesskabet TeamUp. Pernille Milton laver selv blandt andet marketing, pressearbejde og tekster til sociale medier, og inde på kontoret sidder også en fotograf og en digital grafiker.

"Vi har hver vores virksomhed, men vi arbejder sammen, når kunderne har et behov for det. Så kan vi gå sammen på kryds og tværs og levere løsninger," siger Pernille Milton.

"Jeg flyttede ind i iværksætterhuset for et års tid siden. Fordelen for mig er, at vi tre kan arbejde sammen, når der er behov og dermed levere bredere løsninger til vores kunder. Derudover sad jeg meget hjemme før og arbejdede, og der er det rart at komme herhen til et fællesskab, hvor vi kan byde ind med mere. Og så er der de mange andre søde kollegaeer i huset, som man kan tale med," siger hun.

Softwarevirksomhed åbner straks

På det fjerde kontor sidder virksomheden Cobira, der har lånt et par skriveborde. Cobira flytter officielt ind i huset senere, men har lånt skrivebordene, da en af investorerne i firmaet i forvejen arbejder i Furesø Iværksætterhus.

Cobira fremstiller software til simkortene i "internet of things", der eksempelvis kan være et halsbånd til en hund, der så er på internettet.

Udvikler Jeppe Dickow forklarer, at Cobira udelukkende sælger softwaren til andre virksomheder.

"Hvis man tager halsbåndet som et eksempel, så fremstiller vi softwaren, der får et sim-kort i halsbåndet til at virke, så man eksempelvis kan finde ud af, hvor ens hund er. Det er ikke sim-kort som i forbrugertelefoni," forklarer han.