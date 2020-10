Furesø Esport inviterer unge til 2-dages camp

I sommerferien deltog over 80 Furesø-børn på foreningens to-dages camps, og den succes følges der op på i efterårsferien i samarbejde med DGI Nordsjælland og med støtte fra DIFs og DGIs foreningspulje.

"Træn og spil dig til smil og gode oplevelser i et fedt fællesskab. Her kan du udvikle dig med andre spillere og dygtige trænere. Vi spiller ikke bare, du kommer til at udvikle og træne forskellige dele af dit game," lover foreningen i en pressemeddelelse.