Borgmester Ole Bondo Christensen (S) tog viceborgmester Lars Carstensen (K) med til foretrædet for Folketingets Transportudvalg. Her afleverede de ønsker for 200 mio kr. til støjdæmpning og en forundersøgelse af Farum S-banens forlængelse til Hilerød Hospital. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Furesø Byråd ønsker 200 mio. kr. til kampen mod støj og trængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesø Byråd ønsker 200 mio. kr. til kampen mod støj og trængsel

Furesø - 27. maj 2021 kl. 09:34 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Kampen for støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen gennem Furesø Kommune fortsætter ufortrødent. Borgmester Ole Bondo Christensen (S), 2. viceborgmester Lars Carstensen (K) og kommunaldirektør Steen Vinderslev tog tirsdag formiddag turen til Christiansborg, hvor de havde foretræde for Folketingets Transportsudvalg.

Her præsenterede Furesø Kommunes bekymringer for at havde som et sort hul på landkortet med støjbekæmpelse på hver side af kommune, men ikke i selve Furesø, som vil blive yderligere belastet med op mod 30.000 gennemkørende dagligt ved en forlængelse af Hillerødmotorvejen.

- Vores hovedpointer var, at der skal sættes midler af til støjbekæmpelse langs motorvejen gennem Furesø nu. Projektet ved Fiskebækbroen skønnes at kunne gennemføres for 75 mio. kr. Vejdirektoratet er allerede i gang med at projektere det. Derfor bør der som led i de nuværende infrastrukturforhandlinger sættes midler af til at føre det ud i livet. Projektet må ikke afvente en VVM-redegørelse af en evt. udvidelse af motorvejen gennem Furesø til 6 spor, Derudover bør der sættes 100 mio. kr. af til en pulje, der kan reducere støjen fra den resterende del motorvejen gennem Furesø, fortæller Ole Bondo Christensen.

De to lokalpolitikere havde dog mere end støj på programmet. Furesø Byråd bakker op om en forlængelse af Farum S-banen langs motorvejen til Hillerød Hospital, hvor den kan støde på lokalbanens spor.

- Det er vigtigt, at der sættes 20 mio. kr. af til en forundersøgelse af en forlængelse af Farum S-banen til Hillerød. Det er et projekt med masser af potentiale for at mindske, trængsel og støj - og eksempelvis skabe forbindelse til det kommende supersygehuset, binde Novo i Bagsværd sammen med Novo i Hillerød og gøre det nemmere for borgeren fra Helsinge at tage toget til arbejdet i Herlv, forklarer Ole Bondo Christensen.

Lars Carstensen registrede en positiv modtagelse blandt transportudvalgets medlemmer. Mange af partiernes trafikordførere har været i tæt kontakt med de lokale partiforeninger i Furesø om netop støj og trængsel.

- Det er vores opfattelse, at Transportudvalget tog godt imod synspunkter, som jo ikke er fremmed for dem. Alle partier i Furesø Byråd har været i kontakt med deres respektive partier for at sikre, at Furesøs interesser bliver varetaget i Infrastrukturforhandlingerne. Der er grund til rose Byrådet for, at vi har kunnet stå sammen her, siger Lars Carstensen.

Forhandlingerne går nu ind i den afgørende fase.

- Nu afventer vi spændt de kommende forhandlinger og vil naturligvis være i løbende kontakt med de forskellige partier på Christiansborg, siger Lars Carstensen og Ole Bondo Christensen.