Formanden for Furesø By og Land, Poul Lûneborg, byder velkommen til 50 års jubilæum lørdag i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke. Arkivfoto.

Furesø By og Land fejrer jubilæum

Furesø - 08. oktober 2021 kl. 14:41 Kontakt redaktionen

FARUM: Der var et overordnet mål, da Ruth Riis-Hansen åbnede dørene på Farumgård til stiftende generalforsamling i Det Gamle Farums Venner. En række engagerede borgere var bekymret for følgerne af den markante udbygning af Farum. Målet var at sikre bevaring af eksisterende bydele og bygninger for eftertiden.

En arbejdsgruppe blev nedsat og den 26. januar 1971 stiftedes på et møde på Williams Hotel i Farum foreningen Det Gamle Farums Venner.

Sådan har det været lige siden. Det Gamle Farums Venner blev til Farum By & Land og ved kommunesammenlægningen Furesø By og Land. Ikke mindst den afdøde arkitekt Bernt Petersen satte sit store præg på udviklingen af området, som formand for foreningen gennem mange år.

- Efter de mange års arbejde med at sikre bevarelsen af kommunens identitetsskabende bevaringsværdige huse og bymiljøer, er der fortsat brug for foreningens indsats. Det skyldes først og fremmest den markante udbygning af Furesø kommune, som vi er vidne til i disse år. Hertil kommer en kedelig tendens i tiden, hvor mange ældre huse købes med henblik på nedrivning for at give plads til nybyggeri, som kun undtagelsesvis er tilpasset til omgivelserne, fortæller formand Poul Lüneborg.

Borgmester gæster jubilæumsfest

Furesø By og Land fejrer sit 50-års jubilæum på lørdag den 9. oktober i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke.

Markeringen af den runde fødselsdag er blevet udskudt som følge af Covid-19 restriktioner, sommerferie m.v. Men på lørdag sættes vi alle sejl til for at markere jubilæet. Programmet for dagen omfatter udover markeringen af den runde fødselsdag, uddeling af foreningens diplomer for god bygningskultur ved borgmester Ole Bondo Christensen samt årets forsinkede generalforsamling.mikkel