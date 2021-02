Det er ikke sjovt at være ung under corona. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Kzenon/Kzenon - stock.adobe.com

Furesø Avis sætter gang i klummekonkurrence for unge

Hvordan er det at være ung under coronanedlukningen? Det vil vi på avisen gerne vide mere om

Furesø - 11. februar 2021 kl. 19:51 Af Louise Mørch Vilster

Det er svært og hårdt for de fleste at navigere i en tid, hvor det meste er lukket, og vi tilbringer meget mere tid derhjemme. Det gælder ikke mindst de unge, hvor de fleste savner fællesskabet i skolen og i fritiden. Derfor sætter vi på Furesø Avis gang i en klummekonkurrence, hvor netop de unge bliver hørt. Vi er på avisen nemlig nysgerrige efter at vide, hvordan det er at være ung under nedlukningen, og hvilke tanker det har sat i gang.

Derfor sætter vi gang i en klummekonkurrence, hvor du som ung mellem 14-24 år kan fortælle, hvordan du oplever nedlukningen på egen krop.

Det kan for eksempel være en beskrivelse af din hverdag eller af en dag, som du husker særligt godt. Det kan også være tanker om, hvad du glæder dig mest til, når vi er ude på den anden side, eller hvordan nedlukningen præger dig og din familie. Det er helt op til dig, hvad du vil fortælle om.

Alle unge mellem 14-24 år kan deltage i konkurrencen, så længe de er bosiddende i Furesø Kommune. De tre bedste klummer bliver trykt i avisen og kommer på sn.dk. Derudover er der attraktive præmier på højkant fra lokale sponsorer.

Præmier Førstepræmien er et gavekort på 1000 kroner til Farum Bytorv, andenpræmien er et gavekort på 500 kroner til den nye café Zider på Værløse Bymidte, mens tredje præmien er to biografbilletter med popcorn og sodavand til Værløse Bio & Café.

Dommerpanelet består af Henrik Poulsen, der er byrådsmedlem fra Socialdemokratiet og udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse, Carsten Gade, rektor på Marie Kruses Gymnasium samt Louise Vilster, journalist på Furesø Avis. Henrik Poulsen fortæller, at han ser frem til at læse klummerne fra de unge.

"Nu har vi hørt meget om lærerne og skolelederne, men hovedsagen er eleverne, da det er dem, der er isoleret og bliver snydt for det gode skoleliv. Jeg ser meget frem til denne konkurrence, hvor de kommer til orde, og fortæller hvordan de oplever det," siger han.

Henrik Poulsen mener, at selvom den nuværende nedlukning måske kun varer to måneder, er det noget, som de unge vil huske mange år fremover.

"Derfor er det en fantastisk god idé at give dem en stemme, hvor de kan fortælle om deres tanker, reflektioner og håb. Det bliver en glædens dag, når vi smider mundbindet, og vi kan gå til musical i Galaksen igen eller i biografen, og den dag rykker nærmere og nærmere," siger han.

Konkurrencen Dommerpanelet består af: Byrådsmedlem og udvalgsformand Henrik Poulsen (S), rektor på Marie Kruses Gymnasium, Carsten Gade og journalist på Furesø Avis, Louise Vilster.

Fristen for at indsende dit bidrag er den 3. marts. Send din klumme til furesoavis.red@sn.dk.

Den må fylde højst maks 1000 ord. Send også et billede med af dig selv samt alder og adresse.