Fuldt hus og nye ideer hos gymnasterne

Der var trængsel på Stavnsholtvej og P-pladsen foran Farum Arena. Indenfor var der nærmest konstant kø i cafeteriet, og nede i hallen stod børn, unge og lidt ældre hele tiden på spring for at komme ind vise, hvad de kan.

- Det er jo vores helt store dag, så vi håber da, at der kommer så mange, og det ser det også ud til, siger Lisbeth Blom, der formand for den driftige Farum Gymnastikforening. På få år har foreningen fordoblet sit medlemstal fra 753 i 2014 til det dobbelte ved udgangen af 2017.

Udvikling er lidt af et nøgleord for Farum Gymnastikforening. Formanden Lisbeth Blom har brugt det seneste halvandet år på som ulønnet formand at skubbe foreningen fremad. Men det stopper for hende 1. april - en smule i hvert fald - for så skal den tidligere salgsdirektør ud og søge job. Gymnastikforeningen ansætter nemlig fra 1. april Priscilla Lind Rasmussen i en heltidsstilling som administrations- og udviklingschef.

- Jeg kunne godt tænke mig indførelsen af såkaldt gymnastikmærke, altså sådan et bevis for de ting man kan som gymnast, så der er noget for at stræbe efter. Da jeg fik i skole var der noget, der hed idrætsmærket, men et gymnastikmærke har jeg aldrig hørt om, så det skal vi selv opfinde, kommer det fra formanden for den ekspansive Farum-klub.