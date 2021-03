Se billedserie Byggeriet på Kirke Værkøsevej er kommet så langt, at der har været rejsegilde. Pressefoto

Fuld sol over rejsegilde for Botilbud Søndersø

Bæredygtighed er bygget ind i det nye træhus på Kirke Værløsevej, som snart huser 16 Furesø borgere, som har brug for ekstra støtte. Solen skinnede til rejsegildet

Furesø - 15. marts 2021 kl. 14:45 Kontakt redaktionen

For få dage siden fejrede kommune, bygherre og rådgiver, at håndværkerne nu har rejst spærene på nybyggeriet på Kirke Værløsevej, som skal huse Botilbud Søndersø. Der er tænkt masser af bæredygtighed ind i byggematerialerne, indretningen, udearealerne og i teknikken, der er i byggeriet.

"Vi gør FN's verdensmål 10 om mindre ulighed til virkelighed for nogle af vores udsatte borgere. Med byggeriet af et nyt botilbud sikrer vi, at borgerne kan blive i deres nærområde tæt på familie, venner og netværk, når de skal have støtte til at passe deres skole, arbejde og hverdagsliv. Og vi indretter botilbuddet med inddragelse af solid viden på området, så beboerne får et hus, der passer til deres behov for både at have et privatliv og være del af et fællesskab," siger Matilde Powers (A), formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

16 beboere Træhuset vil huse to botilbud med i alt 16 boliger opdelt i to afdelinger. Huset er indrettet til beboere, der har særlige behov for støtte i hverdagen, og målet er, at de skal flytte i egen bolig - nogle vil være yngre borgere med autisme, andre vil være psykisk sårbare unge.

"Jeg er stolt over at se, at Furesø Kommunes klimaindsats er så tydeligt afspejlet på alle leder og kanter i vores nye botilbud. Lige fra de træsorter, der bygges med, den træuld, der isoleres med til den tapet og maling, som vil pryde væggene. Vi har haft for øje, at huset skal sætte et så lille klimaaftryk som muligt samtidig med, at det skal være sundt og godt at opholde sig i," siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Byggematerialerne er valgt med bæredygtighed for øje. Det gælder også teknikken, som forsyner huset med el, vand og varme og sørger for, at luften udskiftes. Huset vil få såkaldte ventilationsvinduer, som sørger for, at den friske udeluft opvarmes, når den trækkes ind i rummet. Når en beboer har taget bad, vil den overskydende damp blive ført hen til husets energieffektive varmepumper og brugt til at opvarme huset. Udenfor vil 10.000 liter regnvand blive opsamlet i en nedgravet regnvandstank og blive anvendt til toiletskyl, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Jk