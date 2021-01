Fugletårn ved Præstesø renoveres

- Som led i vores mål for udvikling af Furesø frem mod 2030 lægger vi vægt på at skabe mere natur og gøre det nemmere for vores borgere at opleve og bruge naturen her i Furesø. Med Grøn Plan for 2013-2024 sætter vi penge af til en række projekter, der vil give øget biodiversitet og mulighed for flere naturoplevelser for Furesøborgere i alle aldre,.« siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling